La Juventus è interessata a Khephren, ma deve stare attenta alla concorrenza del Liverpool e del Newcastle. Il Nizza sembra essere disposto a negoziare a partire da una base d'asta di 40 milioni di euro per il giovane talento. La competizione per assicurarsi le sue prestazioni potrebbe quindi rappresentare una sfida per la Vecchia Signora, ma resta da vedere come si evolveranno le trattative.