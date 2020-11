Ancora senza squadra dopo l'esonero dal Tottenham del 19 novembre 2019, Mauricio Pochettino fa il punto sulla sua carriera: "La mia prossima panchina ancora in Premier League? Non so, non chiudo nessuna porta. Quando ero un ragazzino, il mio allenatore Jorge Griffa mi disse: 'Mauricio, sarà il calcio a decidere la tua strada'. E ora sto aspettando quello che sento possa essere il progetto giusto per noi, la strada giusta da prendere. Devo capire che questo è il momento di aspettare il progetto giusto. Viviamo una situazione pazzesca, che non ci saremmo mai aspettati, e tutto e' diverso, non solo il calcio. Ma nel nostro mondo è dura per i calciatori giocare e per gli allenatori lavorare. Per i proprietari e i presidenti è difficile tutelare i propri dipendenti e portare avanti questa industria", si legge su Repubblica.it. Il nome di Pochettino è stato a lungo accostato alla Juve, sia dopo l'esonero di Allegri nel 2019 che nelle ore successive all'allontanamento di Sarri ad agosto 2020, prima che la società campione d'Italia ufficializzasse l'insediamento di Pirlo sulla panchina della prima squadra.