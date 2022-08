Novità su, da Calciomercato.com. Tra ieri ed oggi ci sono stati gli ultimi incontri tra la dirigenza della Fiorentina e Fali Ramadani, agente del serbo e di Vincenzo Italiano, che avrebbero spianato la strada alla permanenza in viola del giocatore. Tra i temi caldi anche il rinnovo del contratto che lega Milenkovic, che attualmente va in scadenza nel giugno 2023: rispetto alla scorsa stagione, quando si è optato per un rinnovo annuale, questa volta la proposta dovrebbe essere pluriennale con lo stipendio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni a stagione.