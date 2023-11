Nelle ultime settimane il nome di Mauroè stato spesso e volentieri accostato al Real Madrid in vista del mercato di gennaio e del problema infortuni che sta coinvolgendo la prima squadra. Le Merengues, tuttavia, hanno un piano ben strutturato per il proprio reparto avanzato con l'arrivo di Endrick a fine stagione e, secondo la stampa spagnola, con il budget che verrà piazzato al 100% su uno dei due top player mondiali, Mbappe se deciderà di arrivare a zero, oppure sulla clausola rescissoria di Erling Haaland con il Manchester City.