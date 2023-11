La Juve cambia marcia in vista del mercato di gennaio e vola a Londra. Lunedì il d.t. Cristianoè stato fotografato sugli spalti del Tottenham Hotspur Stadium a seguire la partita degli Spurs, k.o. 4-1 col Chelsea. Meta non casuale: da mesi la Signora punta Pierre-Emile, contro i Blues in campo nella ripresa, come possibile rinforzo per il centrocampo orfano di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (squalificato per le scommesse). Lo riporta Gazzetta.