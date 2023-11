Il sostituto di Alex Sandro? Un nome c'è. Si tratta di Mario, centrale mancinoa sua volta giunto all'ultimo di contratto con i colchoneros. Contatti avviati quindi già in passato, ma l'apertura del giocatore non è bastata in assenza degli altri passi necessari alla Juve per affondare il colpo. Al contrario ora i tempi sembrano maturi per iscriversi ad una corsa che entrerà nel vivo solo nel nuovo anno. Lo riporta Calciomercato.com.