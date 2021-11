Ile ilsono le squadre più convinte a pagare la clausola di 75 milioni di euro per ingaggiare Erling. Lo fa sapere il Sun, secondo il quale il Real Madrid si sarebbe ormai tirato definitivamente indietro.Chiaramente, la Juve è fuori dalla corsa all'attaccante norvegese: Haaland non passerà da Torino nella prossima stagione. Staremo a vedere quale traiettoria prenderà invece la carriera di Erling. Sempre più vicino all'addio al Borussia Dortmund, con un futuro in Premier League sempre più definitivo all'orizzonte.