Scala posizioni, in termini di gradimento almeno. Sembra proprio Rodrigoil giocatore in grado di convincere tutti alla Juve, da un punto di vista tecnico. Poi però c'è un grande però. Quello legato alle difficoltà imposte dall'Atletico Madrid. Che ad oggi non apre al prestito con diritto di riscatto. E valuta l'argentino ancora almeno 40 milioni.