Il futuro contrattuale di Frenkiecon il Barcellona rimane al momento incerto, poiché il club non ha ancora avviato discussioni per rinnovare il suo contratto, che scade nel 2026. Questa situazione ha attirato l'interesse del Manchester United nei confronti del talentuoso centrocampista olandese, come riportato da Marca.L'interesse da parte del Manchester United potrebbe rappresentare una potenziale sfida per il Barcellona nel mantenere De Jong nella squadra. Il giocatore è considerato uno dei talenti emergenti nel calcio europeo e ha dimostrato le sue capacità nel centrocampo del Barcellona.