La Juventus continua a perseguire l'obiettivo di acquisire il talentuoso fantasista serbo Matija. Nato nel 2006, il giocatore si è ufficialmente svincolato dal Partizan Belgrado e, dopo essere stato vicino a un trasferimento al Milan - tanto da giungere inaspettatamente a Milano - ora è coinvolto in trattative intense con la Juventus. Ne scrive Calciomercato.com.Recentemente, si è tenuto un nuovo incontro, il secondo, tra la dirigenza della Juventus rappresentata da Manna e Giuntoli e gli agenti di Popovic. Una parte dell'entourage che assiste il giocatore non è estranea a Torino, in quanto segue anche Matias Soulé, su cui la Juventus dovrà presto prendere una decisione sul futuro.