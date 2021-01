5









Intanto, è quarto posto. Intanto, il Milan a meno sette. E' una bugia bianca, quella della classifica che non si guarda se non tra due mesi: la Juve, come confermato anche da Bonucci nell'immediato post partita, uno sguardo al tabellone l'ha dato. Eccome. Poi si è spostata sul calendario, notando com'è fitto e quello che davvero conta: vincere, le partite apparentemente semplici e tutti gli scontri diretti. A partire proprio da Sassuolo e Inter. PROBLEMI DI GIOCO - La gara con il Milan è stata una nuova dimostrazione di quanto questa squadra sia forte. Nei singoli, nella mentalità. Di quanto sia in particolare 'superiore' appena alza l'asticella delle ambizioni e del gioco. Dunque, cos'ha allontanato i bianconeri così tanto dalla vetta, cosa li ha costretti a rincorrere e non più correre in solitaria? In realtà, è un elemento abbastanza visibile anche nella vittoria di San Siro: tatticamente, questa squadra, non è ancora 'risolta'. A sottolinearlo è anche l'edizione odierna de La Gazzetta, che parla di mancanza di continuità e spesso di cattiveria. Erano gli elementi che nelle scorse stagioni hanno fatto la grossa fortuna juventina. Serve tornare a desiderare la vittoria in maniera ossessiva: Pirlo, per andare avanti, ha da fare un passo indietro.