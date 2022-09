Chiuso un mercato, se ne apre un altro. La Juve ragiona già sul 2023, che non sarà di rivoluzione come il 2022, ma i colpi non mancheranno. Come scrive Tuttosport, "le priorità sono un centrale difensivo di piede mancino e un terzino per sostituire Alex Sandro. Nel primo caso attenzione a Gabriel (Arsenal) e Igor (Fiorentina), da mesi ai primi posti delle liste bianconere. E anche a Evan Ndicka (23enne a scadenza con l’Eintracht Francoforte), centrale e all’occorrenza anche laterale sinistro". Occhio anche al futuro di Cuadrado, Di Maria e Zaniolo.