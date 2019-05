di Ciro D'Onofrio

Ci sono due luoghi in cui la Juventus perde sempre.



Il primo è l’Europa, intesa come Champions, ovvero la “ Coppa dalle grandi orecchie” secondo Nedved. Credete che quest’anno, Sarri o non Sarri, ce la farà? Forse giocherà un po’ meglio, ma ha un buon terzo di squadra da cambiare. La difesa e, soprattutto, il centrocampo. Per farlo ha bisogno d’incassare perché ci sono problemi economici. Siamo sicuri che chi viene sia meglio di chi parte? Oppure, visto che il colpevole d’una mediocre stagione sulla scena internazionale, è stato considerato Allegri, col cambio di allenatore si coltiva l’illusione di vincere di più. Il dubbio è piu’ che lecito.



L’altro luogo dove la Juve continua a perdere sono i tribunali, come si è visto recentemente. Ormai non si contano più le occasioni in cui i ricorsi della società bianconera vengono bocciati. E, in questo caso, non c’è allenatore che tenga.