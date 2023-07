Nella scorsa stagione,è rientrato dal lunghissimo infortunio patito a gennaio 2022 a stagione in corso, saltando la tournée americana (annullata l'anno prima per via degli strascichi del Covid) e offrendo sprazzi di grande valore, ma non riuscendo a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso nel 3-5-2 adottato strada facendo, un modulo che non esalta appieno le sue caratteristiche. Da qui nascono i dubbi della nuova dirigenza che sul mercato fa capo a Cristiano Giuntoli. Che non chiude del tutto a una cessione proprio di Chiesa e di Vlahovic: "Per noi sono incedibili, ma se arrivano offerte irrinunciabili ci pensiamo perché dobbiamo mettere a posto i conti. Quanto? Non parlo di cifre, dipende anche da quando e se arrivano queste offerte".