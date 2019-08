Il grande giorno di Aaron Ramsey è arrivato. Anche se per il momento si tratta solo di un allenamento pre stagione, questo pomeriggio il centrocampista gallese si aggregherà ai compagni per la prima volta da quando è arrivato alla Juventus. Dopo aver finito anzitempo la stagione 2018/19 a causa di un infortunio al ginocchio intercorso nella partita di Europa League contro il Napoli, il gallese, in accordo con la società, non ha partecipato alla tournée asiatica della squadra rimanendo alla Continassa dove ha preso parte ad un programma di recupero personalizzato. Cresciuto calcisticamente nel Cardiff City, Ramsey, classe 1990, ha legato la propria carriera ai colori dell’Arsenal, squadra con la quale ha giocato 369 partite condite da 64 goal. Il giocatore, che indosserà la maglia n. 8 della Juve, non vede l’ora di dedicarsi alla causa bianconera.