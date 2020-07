Rinnovo a un passo per Paulo Dybala. La trattativa iniziata nella fase pre-lockdown, secondo Calciomercato.com, sta per arrivare alla conclusione. E con esito positivo: l'argentino è pronto a mettere nero su bianco su un contratto che vedrà la data di scadenza passare dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025, un rinnovo da archiviare entro la riapertura del mercato. Intorno a Paulo la Juve vuole costruire la squadra del futuro: numero dieci sulle spalle e fascia al braccio, l'era Dybala sta per iniziare.