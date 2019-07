Your browser does not support iframes.

Dopo aver ufficializzato la prima maglia per la stagione 2019/20, la Juventus attende i prossimi giorni di luglio per annunciare anche la seconda e la terza casacca per la prossima annata. Tante indiscrezioni e qualche scatto è circolato già da diverse settimane, ma ne arrivano di nuovi e, almeno in apparenza definitivi, dal portale @cleat_society su Instagram, ripreso anche da La Maglia Bianconera, che conferma le proprie proiezioni: la seconda maglia sarà bianca, con inserto camouflage, sponsor e logo di colore rosso, mentre la terza sarà invece azzurra, sempre con effetto camouflage di un blu più scuro, con sponsor e logo di colore bianco.



L'uscita ufficiale è slittata di qualche settimana, ma le foto sono già molto chiare: le trovate tutte nella nostra gallery dedicata.