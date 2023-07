Il "campetto" è il gioco dell'estate. Cosa vuol dire? Che è bello, bellissimo immaginare la squadra che sarà, magari sotto l'ombrellone, o in attesa di partire per le vacanze estive. Lale ha già finite, o comunque le ha terminate buona parte della rosa: si ritroveranno, i bianconeri, lunedì mattina per i test. Alla spicciolata in tanti hanno fatto ritorno a, dove il clima è caldo e l'attesa è di livello.E sesarà (anche) distratto dall'incontro imminente con Cristiano Giuntoli, sulla Juve che verrà ha pochi dubbi: ripartirà dal 3-5-2, il modulo che, di riffa e di raffa, in qualche modo ha portato la squadra tra le prime quattro in classifica.