Come racconta il Corriere dello Sport, c’è voglia dei gol di DV9, certo, ma c’è voglia di scoprire il vero. Il numero 17 è stato uno dei grandi colpi del mercato; non un giocatore qualunque, ma l’Mvp dell’ultima Europa League vinta dall’Eintracht Francoforte. Se i tedeschi sono tornati protagonisti a livello continentale lo devono soprattutto a lui, che con i bianconeri di Germania è arrivato a toccare il punto più alto (finora) della carriera, guadagnandosi la chance di sbarcare in Italia.