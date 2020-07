Matthijs De Ligt e Paulo Dybala sono i grandi assenti per la sfida di martedì sera contro il Milan: ammoniti contro il Torino ( QUI la moviola della partita), erano diffidati e salteranno così la gara contro i rossoneri. Tra i convocati però rientrerà, sul quale Sarri potrà contare di nuovo dopo l'infortunio al ginocchio durante la finale di Coppa Italia con il Napoli. Pronto a tornare in gruppo anche il capitano Giorgio Chiellini, che spera di andare in panchina a San Siro e magari di giocare qualche minuto.