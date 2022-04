Come racconta La Gazzetta dello Sport, una seria possibilità si aprirà per Matias Soulé, il più particolare tra i talenti della Juve. Da un lato, il meno adatto al calcio di Allegri, che ama i giocatori fisici e le squadre equilibrate. Dall’altro, il più creativo, un mancino argentino con una grande playlist: ha tocco, creatività e tracce da artista. Incuriosisce più lui di Marley Aké. Allegri probabilmente lo guarderà in estate e potrebbe ritagliargli un ruolo da ultimo uomo dell’attacco.