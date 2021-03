Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha assicurato che Cristiano Ronaldo in estate non si muoverà da Torino: "È intoccabile" ha detto sicuro il vicepresidente della Juventus ai microfoni di Dazn. La scadenza del contratto del portoghese è fissata per il 2022, ma per rimanere ancora un anno l'attaccante vuole delle garanzie. Le parti si incontreranno nel finale di stagione per capire come e se proseguire insieme.

Ieri Nedved, con coinvolgimento anche del figlio Pavel jr., ha avuto anche un botta e risposta a distanza con Marco Materazzi.