Cosa succederà con Leonardo Bonucci? Ecco, emergono un po' di dubbi, raccontati dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Che sottolinea come il futuro del centrale bianconero, numero diciannove, sia più in discussione di quanto sembri. Il motivo? Riguarda il rapporto proprio con Allegri: i due si stimano, hanno vinto tanto, ma quanto vissuto da Oporto alla cessione con il Milan ha inevitabilmente ha lasciato il segno.



CONFRONTO - Per Gazzetta, nelle prossime settimane andrà in scena un confronto per chiarire le posizioni delle parti. In dieci giorni, Bonucci conta di risolvere ogni discorso relativo al futuro: alla Juve sta bene e non andrebbe mai via. E il contratto recita 30 giugno 2024, ergo...