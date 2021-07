Il ritorno di Miralemalla Juventus resta una possibilità: la società bianconera avrà occasione di parlarne con il Barcellona al Trofeo Gamper, tra dieci giorni. In questo momento Pjanic è in ritiro con il Barça, partito questa mattina per la Germania insieme ai suoi compagni. Come raccolto da IlBianconero.com, al bosniaco è stata data la 'carta de libertad', un patto tra gentiluomini per il quale può accordarsi con qualsiasi squadra.