Lasta pianificando un nuovo tentativo di acquistare Domenicodal Sassuolo nel mercato di gennaio. Il talentuoso attaccante è stato oggetto di interesse da parte della Juventus in passato, e il club bianconero sembra determinato a perseguire la sua firma. Berardi, noto per la sua abilità tecnica e versatilità in attacco, potrebbe portare una nuova dimensione alla squadra di Allegri. La Juventus, con la sua costante ricerca di rinforzi di qualità, punta a consolidare la sua rosa e affrontare con successo le sfide future. L'interesse nei confronti di Berardi potrebbe essere un elemento chiave nel mercato invernale della Juventus. Ne scrive Gazzetta.