Come racconta Repubblica, con Mattiafuori per infortunio fino alla fine del 2023 e Juanormai partito, per ora Timothyè l'unico esterno destro disponibile, anche se Andrea Cambiaso, appena tornato dal prestito al Bologna, potrebbe essere spostato dalla sinistra alla destra. Non sarà facile far dimenticare il colombiano, soprattutto dal punto di vista tecnico, poiché Weah ha caratteristiche diverse. Ha un fisico imponente, è veloce e abile nel dribbling, ma ha ancora delle lacune in fase difensiva.