Per Arek Milik un piccolo fastidio al polpaccio, che si sentiva "strano" come ha detto Allegri. Nessun rischio per il polacco che salterà Atalanta-Juve. Le condizioni dell'attaccante però non preoccupano e già martedì, come riferisce Tuttosport, dovrebbe tornare a disposizione ed allenarsi con la squadra. Sarà quindi convocato per il derby contro il Torino.