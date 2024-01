Federicoera assente nella gara dello stadio Via del Mare di Lecce ancora per il solito problema al ginocchio che continua a tormentarlo. Quando può rientrare? Nella giornata di oggi al JTC della Continassa Chiesa si è allenato ancora a parte rispetto al gruppo squadra. L'attaccante ex Fiorentina verrà valutato di giorno in giorno verso la gara di sabato allo Stadium contro l'Empoli, quindi maggiori notizie nei prossimi giorni, al momento presenza in bilico.