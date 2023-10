Massimilianoin conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato di Federico. Le sue parole:"Devo capire solamente se lui è sereno nel post infortunio che ha avuto. Via dalla Nazionale, non ha potuto giocare, anche l'ultima col Torino non ha potuto giocarla. Ha fatto mezzo allenamento ieri, che era di recupero. Oggi dovrò valutare le condizioni per averlo a disposizione. Speriamo di averlo, domani è importante, i cambi saranno importanti e più giocatori ho e meglio è".