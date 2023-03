Lagiovedì sera in Germania si giocherà il proseguo del cammino in Europa League contro il. La domanda che tutti i tifosi si pongono è: ci sarà Federico? Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport le condizioni fisiche del giocatore richiedono sempre prudenza perché è rientrato dopo il lungo stop seguito alla lesione al crociato del ginocchio sinistro nel gennaio 2022. La decisione sulla sua convocazione sarà presa in extremis per un utilizzo a partita in corso.