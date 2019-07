Your browser does not support iframes.

La Juventus non sarà più su Fifa, ma solo su Pro Evolution Soccer. Al posto dei bianconeri, sul celebre titolo calcistico della EA Sports, ci sarà il Piemonte Calcio. Non tutti avranno capito la portata storica di questa decisione: si è ribaltato un mondo. E subito, dopo ogni grande rivoluzione, ci si ferma a ricordare. A ricordare quando il Piemonte - senza Calcio all'epoca (o, ancora peggio, il Torino), vinceva la Master League nelle case di bambini appassionati di Iss Pro Evolution, il nonno di PES. Gli anni novanta stavano tramontando e, mentre Fifa vantava una collezione di squadre e campionati completamente originali, il rivale della Konami rispondeva con una giocabilità migliore, ma senza mezzo diritto.



MASTER LEAGUE - Così, le ore passavano, cercando di far finta di niente, immaginando semplicemente che Del Paolo fosse Del Piero e Nidved, be',Nedved. Insomma, Pro Evolution era quello carino, ma vestito male, mentre Fifa, nel suo abito da pinguino, provava a nascondere lacune immense (gol assegnati con palla a metà campo, così, per caso). Poi però, come si cresce noi, crescono anche loro. Allora, con l'avvento della Playstation 3, dopo che PES aveva dominato il confronto per la 2 (implementando, finalmente, con alcuni tocchi di originalità), Fifa si ​è ripresa il timone, ed ha guidato, fino almeno agli ultimi due numeri, la classifica di vendite e passioni video-sportive.



E ROBERTO LARCOS? - Non ci saranno certo Rinaldo o Pjenic, piuttosto che Chillani o Bonussi, chi più ne ha più e metta. I nomi, almeno quelli, restano veri. Ma Fifa 20 non perde solo la Juventus, acquistando il Piemonte Calcio. Perde piuttosto quell'apparente patina di perfezione che, nel dubbio, ha sempre dato due punti in più al gioco rispetto al rivale. Se la Juventus è la prima, forse è lecito aspettarsi un grande ritorno del Catalunia, Man Blu, Man Red e North London? Nel frattempo, godiamoci la GALLERY con alcune delle migliori perle. Dal web, ovviamente.