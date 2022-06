Non c'è sessione di mercato, da qualche anno a questa parte, in cui Mauro Icardi non venga accostato alla Juve. E naturalmente è così anche in questa estate 2022, in cui i bianconeri hanno già messo a segno i primi colpi assicurandosi due rinforzi d'eccezione come Paul Pogba e Angel Di Maria, per i quali ormai sembra mancare solo l'ufficialità. A lanciare l'indiscrezione secondo cui l'ex Inter è stato offerto ai bianconeri, questa volta, è La Repubblica: secondo il quotidiano, l'attaccante è stato proposto a Federico Cherubini insieme a Leandro Paredes, che la Signora ha messo nel mirino con l'obiettivo di regalare a Massimiliano Allegri un regista puro, da affiancare a Pogba e Locatelli. Anche nel reparto avanzato, effettivamente, la Juve è in cerca di rinforzi, soprattutto per arricchire la rosa di un vice di Dusan Vlahovic. E Icardi è un esubero al PSG, dove ormai non rientra più nel progetto tecnico. La posizione della dirigenza bianconera su questo fronte, però, è chiara: un tentativo si potrebbe fare soltanto qualora il classe 1993 diventasse una vera occasione, ovvero nel caso in cui per acquistarlo basterebbe un investimento ridotto e il giocatore sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. L'obiettivo prioritario della Juve nel ruolo, del resto, rimane sempre e soltanto Alvaro Morata, per la sua capacità di occupare tutti i ruoli nel tridente offensivo. Lo spagnolo, come noto, non è stato riscattato dall'Atletico Madrid, ma il suo futuro è ancora tutto da definire: se si aprisse la possibilità di un ritorno a Torino, da parte sua non esiterebbe a prenderla al volo.