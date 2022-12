Tutto cambia, niente cambia. Il Mondiale sta finendo, le vacanze sono già finite, la Juve è ripartita lo scorso 6 dicembre. Nel frattempo è cambiato tutto e molto ancora cambierà, almeno a livello societario. Quello che non sta cambiando è la tendenza all'infortunio di tanti, troppi, elementi della rosa di Max Allegri. Ultimo della lista: Leonardo Bonucci. Ma anche Federico Chiesa si riferma. E per esempio Paul Pogba è ancora lontano dal ritorno in campo. Poi la lista è lunga e si allunga ancora, da Dusan Vlahovic in poi c'è già un bollettino pieno zeppo di aggiornamenti da dare. Con la Juve che si presenterà alla sfida amichevole con l'Arsenal avendo gli uomini contati.Scopri tutto in gallery