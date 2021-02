Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani grande spazio alla vittoria della Juventus, che con il 3-0 al Crotone si è messa alle spalle il brutto ko in Champions col Porto. La vittoria ha avuto un protagonista assoluto, che il Corriere dello Sport evidenzia così: "Juve, ci pensa sempre CR7. Doppietta di Ronaldo: i bianconeri alle spalle del Milan"; Poi, le dichiarazioni post partita di Pirlo: "Troppo pervosi, poi Cristiano ci ha sbloccato". Sotto alla Juve spazio all'Inter: "Le mosse scudetto", e di spalla la rielezione in Figc: "Il secondo tempo di Gravina".



Tuttosport riporta un virgolettato di Pirlo: "Conte, io non mollo". L'allenatore bianconero lancia la carica dopo la vittoria col Crotone: "Ci pensa Ronaldo a rialzare la Juve - continua il quotidiano - doppietta da fenomeno e Crotone ko. I bianconeri tornano al 3° posto, CR7 sale a quota 18 e sorpassa Lukaku al vertice della classifica marcatori. A segno anche McKennie". In taglio alto la Champions e la contestazione dei tifosi del Torino al presidente Cairo, di spalla il ricordo dei due italiani uccisi in Congo.