Samuel Chimerenka Chukwueze, gioiello classe '99 del Villareal è l'astro emergente del calcio africano e di una Nigeria che ambisce a tornare tra le migliori nazionali, non solo del continente. E c'è una curiosità, che lo stesso ha raccontato. Il suo sogno, infatti, è quello di vestire la maglia della Juventus, come ha ammesso in un'intervista a Goal.com: "Mi piace la Juve, adoro Douglas Costa. Quando gioco a Fifa prendo sempre la Juve". Paratici è avvisato.