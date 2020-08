Evelia Christillin, membro del Board della Uefa, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: “Ho una stima enorme per Andrea come persona e calciatore: ci incontravamo spesso in treno e facevamo grandi chiacchierate. E’ stata una scelta sorprendente e intrigante, lui fa “all in”, si gioca tutto, ma è stato talmente geniale sul campo che è naturale pensare che possa esserlo anche in panchina. È bravo anche Agnelli a non dare neanche 24 ore di tempo alle chiacchiere...”.