Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Evelinaha detto la sua anche sulle possibilità delladi vincere lo scudetto. Ecco il suo pensiero: "Perché no? La squadra è forte: penso a Chiesa, Vlahovic, Danilo, Bremer... Dipenderà anche da, che ha dimostrato di poter far la differenza in 20-30 minuti. È quasi un anno zero per la Juve dopo una stagione vissuta tra campo e tribunali. Non ci sono le Coppe europee, però c’è un nuovo management particolarmente apprezzato in Europa: il presidenteha fatto un’ottima impressione a".