Intervistata da La Gazzetta dello Sport, anche Evelina Christillin ha detto la sua sul caso Dybala e sulle trattative in corso per il rinnovo con la Juve. Ecco il suo pensiero: "Scontato dire che la questione andava risolta prima, senza arrivare alla scadenza di contratto. Perdere Dybala a zero sarebbe un brutto colpo. Non arrivare quarti significherebbe perdere tanti soldi e senza Dybala l’anno prossimo risalire sarebbe ancora più difficile. Paulo è un giocatore di grande classe, lo apprezzo molto dal punto di vista tecnico. Leggere di screzi non è bello, la Juventus ha un obiettivo importante e non può permettersi di sprecare energie preziose. La squadra ha più che mai bisogno di lui, con l’infortunio di Chiesa è diventato imprescindibile e io mi auguro che resti. Mi ha fatto piacere che i tifosi lo abbiano acclamato in Coppa Italia. Gli 8 milioni di cui si parla sono una cifra congrua, ma quando c’è un legame forte e la volontà comune un punto d’incontro si trova".