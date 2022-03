Evelina Christillin, nota tifosa della Juventus e membro del Consiglio FIFA, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Difficile attribuire colpe, di sicuro le responsabilità vanno condivise tra dirigenza, allenatore e giocatori. Negli ultimi quattro anni tra Ajax, Lione, Porto e Villarreal siamo stati eliminati sempre partendo da favoriti e non ci si può appigliare alla fortuna. Sono sempre stata una sostenitrice di Allegri ed ero favorevole al suo rientro alla Juventus, però ammetto che mi aspettavo qualcosa in più da uno della sua caratura, pensavo che riuscisse a incidere di più sulla squadra. E credo che fosse anche il suo pensiero, altrimenti non sarebbe tornato rifiutando altri club: lui era convinto di poter lottare per lo scudetto”.