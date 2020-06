Giornata di movimenti e trattativa per la. E non si parla dello scambio Pjanic-Arthur che sta monopolizzando la scena.. Entrambi stanno svolgendo le visite mediche di rito. In giornata, invece, la dirigenza bianconera è tornata a fare affari con l’Atalanta, dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski: il centrocampista dell’Under 23 Simone Muratore è atteso nelle prossime ore a Zingonia, firme previste entro venerdì.