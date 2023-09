Un solo acquisto (Timothy Weah), tante cessioni (soprattutto di "esuberi", oltre che di giovani mandati altrove in prestito per trovare più spazio e crescere), un diritto di riscatto esercitato (Arek Milik), qualche investimento per il futuro (Livano Comenencia in primis) e due rientri alla base (Andrea Cambiaso e Hans Nicolussi Caviglia). Non ha regalato nessun particolare colpo di scena - nemmeno last minute - la sessione didella, che quantomeno è riuscita a trattenere a Torino i propri "pezzi" più pregiati senza rivoluzionare la rosa, che anzi ora risulta più giovane e meno "pesante" dal punto di vista del monte ingaggi. Per capire se la strategia del nuovo arrivato Cristianoe della dirigenza bianconera è stata corretta non rimane che aspettare l'unico giudizio possibile, quello del campo (che finora, in due giornate di Serie A, ha lasciato in dote una vittoria e un pareggio).