La Juventus si appresta a battere il primo colpo del 2021. Fabio Paratici, come riporta Sky Sport, sta ultimando gli ultimi dettagli per portare in bianconero Nicolò Rovella, almeno virtualmente perché il centrocampista rimarrà in prestito al Genoa per altro tempo, almeno fino al termine di questa stagione se non di più, in modo tale da proseguire il suo percorso di crescita in una piazza che gli possa garantire un ruolo da protagonista. Affare da 10 milioni di euro, per un’operazione, stando a quanto racconta Calciomercato.com, in cui potrebbero rientrare alcuni giovani della Juve, come Portanova, Tongya e Petrelli.