Due colpi chiusi, pronti per essere annunciati. Si tratta di Matthijs de Ligt e Gianluigi Buffon che, come ricorda Sky Sport, sono pronti per ufficializzare il loro affare con la Juventus. Il centrale olandese classe 1999 era l'affare più complesso, ma ormai è tutto definito: 5 anni a 12 milioni a stagione (bonus compresi) e 75 milioni all'Ajax. E per Buffon sembra mancare solo la firma: dopo le 25 presenze con il PSG, infatti, sta per tornare a Torino con il ruolo di vice Szczesny e poi di dirigente.