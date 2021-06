Il terzino sinistro è un ruolo che negli ultimi anni ha rappresentato un nervo scoperto di mercato della Juventus, con Alex Sandro perennemente in bilico presso l'opinione pubblica bianconera e delle riserve spesso non all'altezza. Anche per questo, a ogni sessione di mercato vengono continuamente accostati alla squadra bianconera laterali mancini, che però puntualmente non arrivano.



E quest'estate continueranno a non arrivare...



Secondo le informazioni raccolte da noi de IlBianconero.com, infatti, Alex Sandro rimarrà anche sotto la gestione Allegri, e il vice del brasiliano è un... nuovo acquisto che in realtà sta già in casa bianconera. Parliamo di Luca Pellegrini, pronto a fare il grande salto nella casa madre dopo il prestito al Genoa e la sicura partenza da Torino di Gianluca Frabotta.



Del resto, Federico Cherubini ha da pensare a rinforzare altri reparti, e gli equilibrismi economici necessari di questi tempi sconsigliano di lavorare su troppi fronti alla volta. E allora ecco che il Pellegrini rientrante può bastare e avanzare per coprire lo slot di "riserva di Alex Sandro" senza dover inseguire i Palmieri o i Bakker di turno.



Certo, la volontà ultima in tal senso sarà quella di Massimiliano Allegri, riaccolto alla Continassa con un ruolo da allenatore-manager all'inglese: se per caso Pellegrini si dovesse rivelare totalmente inadeguato nel ritiro estivo, allora si renderebbe necessaria un'operazione d'emergenza all'ultimo minuto. Ma le intenzioni juventine, di base, sono chiare: nessun mercato per la fascia sinistra, ci sono già Alex Sandro e Luca Pellegrini e non si valutano altri profili.