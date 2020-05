Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Marcello Chirico parla del caso Lotito: ​"Vi anticipo fin d’ora come finirà: in nulla. Lotito verrà formalmente ascoltato dalla Procura, non porterà elementi convincenti, gli verrà fatta una bonaria tiratina d’orecchi, magari elevata pure una multa pro forma, giusto per evitare si dica che la Federazione permetta tutto, e la vicenda verrà archiviata. A contorno, tarallucci e vino de' castelli. Vedrete se non andrà così. Cosa disse il presidente federale Gravina dopo le accuse esplicite di Rocco Commisso all’arbitraggio dell’ultimo Juventus-Fiorentina? “Non è il momento di sanzioni”. Ergo, non ci saranno pure stavolta, per giunta dopo già i danni provocati alle società dal Covid".