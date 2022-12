Come prima mossa difensiva della, i legali del club bianconero avrebbero depositato un'istanza di 26 pagine alla procura generale della Corte di Cassazione per far traslocare il processo da Torino a Milano. Lo riporta il Corriere dello Sport. Il reato più grave infatti, quello di manipolazione del mercato finanziario, si sarebbe verificato a Milano. In alternativa, la richiesta è si spostarlo presso il tribunale di Roma.