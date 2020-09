Il mercato della Juventus passa da tre cessioni, quelle di Douglas Costa, De Sciglio e Rugani, per le quali sta agendo in prima persona il super agente Jorge Mendes, seduto sulla sedia del regista. Il brasiliano è stato offerto a club amici del portoghese come il Wolverhampton, senza dimenticare che gode anche di ottimi rapporti in Germania. Stessa sorte per Rugani, offerto al Valencia che non si spinge oltre la proposta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. In cerca di una nuova sistemazione anche De Sciglio, dopo i tentativi con PSG, Roma e Barcellona. È quanto riporta Il Messaggero.