La notizia è di pochi minuti fa: la Procura antidoping ha chiesto ufficialmente quattro anni di squalifica per Paulper l'assunzione del, il cosiddetto "ormone della giovinezza" rilevato nei controlli successivi al match tra Udinese e- Adesso toccherà ai legali e all'entourage del giocatore francese costruire la linea difensiva. La richiesta della Procura è alta e, come dicevamo, ricalca il massimo in questi casi. Non c'è stato, fin qui, nessun patteggiamento come invece era filtrato nei giorni scorsi.