hanno chiesto informazioni alla Lazio per quanto riguarda Sergej Milinkovic-Savic. Stando a quanto riferisce SkySport nessuno dei due club sarebbe andato ulteriormente a fondo in quanto la priorità della Vecchia Signora è il rinnovo di Rabiot mentre l'Inter punterebbe tutto su Davide Frattesi del Sassuolo, tutto fermo per il centrocampista serbo quindi.