Come racconta La Gazzetta dello Sport, alla Continassa, altre piste rispetto a Koulibaly. Una conduce a Dortmund, dove gioca Manuel Akanji, centrale del Borussia e della Svizzera. Discreta esperienza internazionale e altra opportunità di mercato, dato che a maggio ha detto no al prolungamento di contratto, in scadenza il 30 giugno 2023. Dalla Germania assicurano: con 20-25 milioni fa le valigie.